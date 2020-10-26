وكيل إيفونا لـ في الجول: أكثر من ناد مصري وخليجي يتحدث معنا.. وهذا موقف الاتحاد

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 17:49

كتب : أمير عبد الحليم

إيفونا

كشف حبيب بايت وكيل الجابوني ماليك إيفونا أنه على اتصال مع أكثر من ناد مصري وخليجي مهتم بضم مهاجم الأهلي السابق.

ماليك إيفونا

النادي : سانت كلارا

وقال حبيب لـ FilGoal.com: "نحن على اتصال بعدد من الأندية المهتمة بإيفونا".

وكشف "تحدث معنا أكثر من ناد، من مصر والخليج العربي".

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وشرح حبيب موقف الاتحاد السكندري من ضم اللاعب قائلا: "كان مهتما بضم اللاعب، ولكنه ليس النادي المصري الوحيد الذي تحدث معنا".

إيفونا صاحب الـ 27 عاما سبق له اللعب في الأهلي في الفترة ما بين 2015 و2016 قادما من الوداد المغربي.

مع الأهلي، لعب إيفونا 31 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 قبل أن يرحل للدوري الصيني ومنه للبرتغالي.

ومنذ رحيله عن سانتا كلارا البرتغالي في أغسطس الماضي، لم ينضم لأي ناد.

ماليك إيفونا في الدوري
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