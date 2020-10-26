خبر في الجول – حجازي يخضع لمسحة الثلاثاء ويصل جدة الخميس

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يخضع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر المنضم حديثا إلى اتحاد جدة السعودي، لمسحة الكشف عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وعلم FilGoal.com أن حجازي سيطير من لندن يوم الأربعاء ويصل جدة في الساعات الأولى من يوم الخميس.

ويواجه الاتحاد الأهلي في دربي جدة يوم السبت.

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وأعلن نادي الاتحاد السعودي عن التعاقد مع أحمد حجازي قادما من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

لتنتهي مسيرة المدافع الدولي المصري مع الفريق الإنجليزي الذي لعب في صفوفه منذ 2017 على سبيل الإعارة من الأهلي ثم بشكل دائم منذ 2018.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق أن حجازي سينتقل إلى وست بروميتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بعقد لمدة موسمين.

ووافق وست بروميتش على العرض السعودي الذي يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين يورو، خاصة مع تبقي موسمين فقط في عقد المدافع صاحب الـ29 عاما.

ورغم أن رغبة حجازي كانت الاستمرار مع وست بروميتش خاصة بعد عودة الفريق للبريمرليج، إلا أن الجلسة التي عقدها مع سلافين بيليتش المدير الفني عجلت بقرار الرحيل.

وأخبر بيليتش مدافعه المصري بأنه لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية إذا استمر مع الفريق، وبالتالي الأفضل سيكون رحيله إلى اتحاد جدة.

كما تحدث بيليتش لحجازي بشكل إيجابي عن نادي الاتحاد الذي سبق له تدريبه والمعيشة في جدة.

وانفرد FilGoal.com بخبر الاتفاق بين اتحاد جدة وحجازي، بعدما أرسل النادي السعودي العقود يوم الجمعة إلى المدافع المصري في انتظار توقيعه. (اقرأ التفاصيل)

وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للبريمرليج.

وخاض حجازي إجمالا 104 مباراة بقميص ويست بروميتش، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ولا يعد حجازي أول مصري يرتدي قميص اتحاد جدة، إذ سبقه إسلام الشاطر وعماد متعب وحسني عبد ربه ومحمود كهربا.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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