حجازي: أتطلع لتحد جديد مع اتحاد جدة.. واحد من أكبر الأندية في المنطقة العربية وآسيا

ودع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة فريقه السابق وجماهيره وست بروميتش ألبيون، مشيرا إلى أن أنه سيخوض تحديا جديدا مع واحد من أكبر الأندية في المنطقة العربية وآسيا وأكثرهم شعبية.

وصرح حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إلى مشجعي وست بروميتش الأعزاء، أرغب في أن أشكركم على الدعم الذي قدمتموه لي طيلة السنوات الثلاثة الماضية، خلال كل الانتصارات والانكسارات".

وواصل "كنتم رائعين معي ومع عائلتي ودائما سعيت لرد هذا الإيمان بمنح كل ما لدي في الملعب من أجل هذا النادي الرائع وللجماهير وزملائي".

وأكمل "أرغب في أن أشكر زملائي في الفريق ومدربيني وكل الطاقم في وست بروميتش على الترحيب بي منذ أول يوم، كنتم عائلة بالنسبة لي وسأفتقدكم كثيرا، أتمنى لكم الأفضل فيما تبقى من الموسم وللمستقبل".

وأتم "الآن أتطلع لتحد جديد مع اتحاد جدة، الذي يعد واحدا من أكبر الأندية في المنطقة العربية وآسيا وأكثرهم شعبية".

وأعلن نادي الاتحاد السعودي عن التعاقد مع أحمد حجازي قادما من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

لتنتهي مسيرة المدافع الدولي المصري مع الفريق الإنجليزي الذي لعب في صفوفه منذ 2017 على سبيل الإعارة من الأهلي ثم بشكل دائم منذ 2018.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق أن حجازي سينتقل إلى وست بروميتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بعقد لمدة موسمين.

ووافق وست بروميتش على العرض السعودي الذي يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين يورو، خاصة مع تبقي موسمين فقط في عقد المدافع صاحب الـ29 عاما.

ورغم أن رغبة حجازي كانت الاستمرار مع وست بروميتش خاصة بعد عودة الفريق للبريمرليج، إلا أن الجلسة التي عقدها مع سلافين بيليتش المدير الفني عجلت بقرار الرحيل.

وأخبر بيليتش مدافعه المصري بأنه لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية إذا استمر مع الفريق، وبالتالي الأفضل سيكون رحيله إلى اتحاد جدة.

كما تحدث بيليتش لحجازي بشكل إيجابي عن نادي الاتحاد الذي سبق له تدريبه والمعيشة في جدة.

وانفرد FilGoal.com بخبر الاتفاق بين اتحاد جدة وحجازي، بعدما أرسل النادي السعودي العقود يوم الجمعة إلى المدافع المصري في انتظار توقيعه. (اقرأ التفاصيل)

وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للبريمرليج.

وخاض حجازي إجمالا 104 مباراة بقميص ويست بروميتش، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ولا يعد حجازي أول مصري يرتدي قميص اتحاد جدة، إذ سبقه إسلام الشاطر وعماد متعب وحسني عبد ربه ومحمود كهربا.

يذكر أن موسم الانتقالات الصيفية في السعودية ينتهي يوم 25 أكتوبر.