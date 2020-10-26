ميسي وديبالا ولاوتارو على قمة قائمة الأرجنتين لمواجهتي باراجواي وبيرو

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قائمته التي تستعد لفترة التوقف الدولي المقبل والتي أتى على رأسها ليونيل ميسي نجم برشلونة وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

ويتواجد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا ضمن القائمة بدوره، بجانب نيكولاس تاجليافيكو مدافع أياكس ونيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا.

ويغيب عن قائمة راقصي التانجو أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان فيما يتواجد زميله لياندرو باريديس.

وكان دي ماريا قد صرح في وقت سابق قائلا: "لم يشرحوا لي قط لماذا لا يتصلون بي".

وضمت القائمة 37 لاعبا استعدادا للتوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر، والذي يخوض خلاله المنتخب الأرجنتيني الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد باراجواي يوم 12 وبيرو يوم 18.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – جيرمياس ليدسما – أوجستين ماركيسن – فرانكو أرماني – إستيبان أندرادا

الدفاع: خوان فويث – جيرمان بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس سينيسي – نيهون بيريز – تاجليافيكو – والتر كانيمان – ماركوس أكونيا – فاكوندو ميدينا – جونزالو مونيتيل – لوكاس مارتينيز كارتا – ليوناردو باليردي

الوسط: لياندرو باريديس – جيدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو – رودريجو دي بول – إيزيكيل بالاسيوس – رودريجو باتاجليا- نيكولاس دومينيجز – لوكاس أوكامبوس – ماتياس زاراكو – أليكسيس ماك أليستر – أليخاندرو جوميز

الهجوم: ميسي – مارتينيز – ديبالا – نيكولاس جونزاليس – كريستيان بافون – خواكين كوريا – لوكاس ألاريو – إدواردو سالفيو – جيوفاني سيميوني.