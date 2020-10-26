بيرلو للاعبيه: لستم بحاجة لاستقبال هدف لتستيقظوا

انتقد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أداء لاعبيه في مباراة هيلاس فيرونا بعدما تعادل الفريق للمرة الثالثة من أصل 5 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتعادل يوفنتوس أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدفٍ لكل طرف على ملعب أليانز أرينا، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "انتظرنا كثيرًا في الشوط الأول، لم نكن عدوانيين بشكل كاف مع لاعبي خط الوسط ومع ذلك كانت أفضل الفرص من نصيبنا".

وأضاف في رسالة للاعبيه "جاء رد فعلنا بعد هدفهم في الشوط الثاني، لكننا لا نحتاج إلى هدف لنستيقظ، يجب أن نبدأ المباريات بمزيد من التصميم".

وأكمل بيرلو "كنا نعلم أن الأمر سيكون أصعب من مباراة دينامو كييف، خاصة بسبب ضغط فيرونا".

وتابع "لقد شارك ديان كولوسيفسكي وقدم أداءً جيدًا للغاية، وعمل باولو ديبالا بجد لمدة 90 دقيقة وكان أمرًا إيجابيًا".

وشدد بيرلو من جديد "نحن بحاجة للتحسن".

وتقدّم أندريا فافالي للضيوف، قبل أن يدرك السويدي ديان كولوسيفسكي التعادل لـ يوفنتوس في وقتٍ متأخر.

ليواصل يوفنتوس إهدار النقاط ويكتفي برفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، فيما واصل فيرونا انطلاقته المميزة ووصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن.

وكان فيرونا قريبا للغاية من تحقيق أول فوز في تاريخه على ملعب يوفنتوس بمختلف البطولات.

الفريقان التقيا 33 مرة سابقة في مدينة تورينو بالدوري الإيطالي ودوري القسم الثاني وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، ولم يعرف فيرونا طعم الانتصار مطلقا، مصير كان قريبا من تحقيقه في 2020.