ديل بييرو: ربما يجب أن يلعب بيرلو ضد برشلونة بطريقة 4-2-4

قال أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق، إن أندريا بيرلو مدرب فريقه بحاجة للعب بطريقة 4-2-4 ضد برشلونة في دوري الأبطال. وذلك عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح ديل بييرو قائلا: "بيرلو يبحث عن الحلول، سيغير الفريق أيضا وفقا للخصم، ولا أستبعد أن يغير تشكيله في مرحلة معينة بناء على الاحتمالات المتاحة".

وواصل "يوفنتوس لديه على الطرفين كولوسفسكي وكييزا وكلاهما متميز في الضغط، وموقف واحد ضد واحد ويجب ألا ننسى كوادرادو الذي يلعب في هذا المركز أيضا".

وأكمل "من المحتمل أن يلعب يوفنتوس بثنائي وسط ملعب، وربما 4-2-4".

وتابع "كولوسفسكي على اليمين وكييزا على اليسار، وفي العمق رونالدو وديبالا أو ديبالا وموراتا، في دوري الأبطال الأمر مؤكد يجب ان تلعب بهذه الطريقة".

وأتم "يجب أن تضع موراتا ضمن حساباتك كذلك، إن كنا نتذكر رونالدو في ريال مدريد كان لديه كريم بنزيما الذي كان يقوم بالكثير من العمل، واستقرار وسط الملعب والاحتفاظ بالكرة أكثر من المنافس أمور ضرورية".

برشلونة على موعد لمواجهة يوفنتوس في تورينو يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.