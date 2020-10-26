ديل بييرو: ربما يجب أن يلعب بيرلو ضد برشلونة بطريقة 4-2-4

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 15:04

كتب : FilGoal

مؤتمر بيرلو

قال أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق، إن أندريا بيرلو مدرب فريقه بحاجة للعب بطريقة 4-2-4 ضد برشلونة في دوري الأبطال. وذلك عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح ديل بييرو قائلا: "بيرلو يبحث عن الحلول، سيغير الفريق أيضا وفقا للخصم، ولا أستبعد أن يغير تشكيله في مرحلة معينة بناء على الاحتمالات المتاحة".

وواصل "يوفنتوس لديه على الطرفين كولوسفسكي وكييزا وكلاهما متميز في الضغط، وموقف واحد ضد واحد ويجب ألا ننسى كوادرادو الذي يلعب في هذا المركز أيضا".

أخبار متعلقة
عودة متأخرة لـ يوفنتوس تمنع فيرونا من تحقيق فوز تاريخي برشلونة يعلن غياب كوتينيو أمام يوفنتوس بيانيتش: ساري لم يكن يثق في لاعبي يوفنتوس

وأكمل "من المحتمل أن يلعب يوفنتوس بثنائي وسط ملعب، وربما 4-2-4".

وتابع "كولوسفسكي على اليمين وكييزا على اليسار، وفي العمق رونالدو وديبالا أو ديبالا وموراتا، في دوري الأبطال الأمر مؤكد يجب ان تلعب بهذه الطريقة".

وأتم "يجب أن تضع موراتا ضمن حساباتك كذلك، إن كنا نتذكر رونالدو في ريال مدريد كان لديه كريم بنزيما الذي كان يقوم بالكثير من العمل، واستقرار وسط الملعب والاحتفاظ بالكرة أكثر من المنافس أمور ضرورية".

برشلونة على موعد لمواجهة يوفنتوس في تورينو يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

في إيطاليا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو للاعبيه: لستم بحاجة لاستقبال هدف لتستيقظوا 38 دقيقة | أوروبا
ديل بييرو: ربما يجب أن يلعب بيرلو ضد برشلونة بطريقة 4-2-4 55 دقيقة | أوروبا
فابينيو: لا نسمح لأي لاعب بالتراخي من أجل التتويج بمزيد من الألقاب ساعة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي واضح.. وتشاتشيتش ظن أنه عبد الحليم حافظ ساعة | الكونفدرالية
سبورت: بارتوميو قد يستقيل من إدارة برشلونة بعد رفض طلب تأجيل تصويت سحب الثقة ساعة | أوروبا
رامسي: نحاول تعلم طريقة لعب بيرلو 2 ساعة | أوروبا
ميلان يعلن إصابة دوناروما وهاوجي بفيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
هل يفك الزمالك عقدة ريكاردو؟ 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك