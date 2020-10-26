رامسي: نحاول تعلم طريقة لعب بيرلو

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس - دينامو كييف - دوري أبطال أوروبا

أوضح آرون رامسي لاعب يوفنتوس أن تذبذب أداء فريقه في المباريات الأولى من الموسم الجديد يرجع سببه إلى محاولات التكيف مع طريقة اللعب الذي يريدها المدرب الجديد أندريا بيرلو.

تعادل يوفنتوس أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدفٍ لكل طرف على ملعب أليانز أرينا، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال رامسي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة، لقد ضغطوا كثيرًا في جميع أنحاء الملعب، وسجلوا هدفًا، لكننا عدنا وحاولنا الفوز".

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وأضاف "نحاول تعلم طريقة لعب بيرلو الجديدة علينا ونحتاج إلى التحسن والتوازن".

وتقدّم أندريا فافالي للضيوف، قبل أن يدرك السويدي ديان كولوسيفسكي التعادل لـ يوفنتوس في وقتٍ متأخر.

ليواصل يوفنتوس إهدار النقاط ويكتفي برفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، فيما واصل فيرونا انطلاقته المميزة ووصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن.

وأكمل "نركز على مباراة برشلونة الآن، ستكون مباراة صعبة، لكننا سنلعب هنا على أرضنا وسيتعين علينا الرد على نتيجة لقاء فيرونا ولعب مباراة رائعة".

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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