ميلان يعلن إصابة دوناروما وهاوجي بفيروس كورونا

حسب إذاعة "راك 1" الإسبانية، مجلس إدارة برشلونة تقدم بطلب إلى مجلس كتالونيا العام لوقف تصويت سحب الثقة ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وفقا للتقرير، النادي أرسل خطابا إلى بيري أراجونيس رئيس المجلس العام ليطلب وقف التصويت متعللا تفشي وباء كوفيد 19 في المنطقة.

أعلن نادي ميلان إصابة لاعبيه جيانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوجي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك في بيان رسمي.

وأشار نادي ميلان في بيانه إلى إصابة 3 من طاقم عمل الفريق بعيدا عن اللاعبين بالفيروس كذلك.

وواصل البيان: "جميع المصابين بدون أعراض، وجميعهم دخلوا في العزل فورا، وتم إعلام السلطات المحلية كذلك".

وأتم البيان: "خضع اللاعبون والطاقم لمسحة جديدة وفقا للبروتوكول ولا توجد حالات جديدة".

ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد خوضه لـ4 جولات.

ويستعد العملاق الإيطالي لمواجهة روما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي مساء الإثنين.

بذلك أصبح عدد الحالات المصابة بالفيروس في ميلان 3، فمع دوناروما وهاوجي هناك ماتيو جابيا مدافع الفريق المصاب بالفيروس كذلك.