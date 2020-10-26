آس: مفاوضات تجديد عقد راموس ستستأنف في يناير بسبب اختلاف مطالب الطرفين

يبدو أن مفاوضات تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد قد تستمر ليناير المقبل وربما بعده، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن صاحب الـ34 عاما يطلب عقدا يمتد لمدة عامين، في حين أن ريال مدريد عرض عقدا يمتد لعام وحيد.

موقف ريال مدريد يستند على أن النادي يتبع سياسة لتجديد عقود اللاعبين فوق الـ30 عاما لمدة عام وحيد بصرف النظر عن وضعهم في الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى تسوية في عام 2021، إذ أن المفاوضات ستستأنف من جديد في شهر يناير المقبل.

راموس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية بمبلغ 27 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح راموس منذ انضمامه إلى ريال مدريد أحد أعمدة النادي الإسباني، وشارك في 656 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 99 هدفا وصنع 39 آخرين.

وشارك النجم الإسباني خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بالدوري سجل خلالها هدفين.