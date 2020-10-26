البنا حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 00:35

كتب : عاطف شادي

محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي مساء الإثنين، في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويعاون البنا كل من: سمير جمال وهاني عبد الفتاح مساعدين، وهاني أمين حكم رابع، ومحمود سلامة حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

وأشرف البنا في السابق على إدارة 17 مباراة للزمالك، خرج فيها الفريق فائزا 10 مرات، في مقابل 5 تعادلات وهزيمتين.

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هذا الموسم لم يخسر الزمالك مع البنا، إذ فاز على المقاولون العرب، وتعادل مع سموحة.

أمّا الإسماعيلي، فلعب تحت قيادة البنا 19 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل في 10، وخسر 3.

وخاض الإسماعيلي مباراة واحدة مع البنا هذا الموسم خسرها بهدف دون رد أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 68 نقطة (تُخصَم منه 3 نقاط بنهاية المسابقة)، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز 12 برصيد 41 نقطة.

محمود البنا الزمالك الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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