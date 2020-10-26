المتحدث الرسمي لاتحاد جدة: حجازي يصل السعودية خلال يومين.. كان هناك توافق من الطرفين

كشف أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة عن سير المفاوضات بين النادي وأحمد حجازي بسلاسة كبيرة.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وأعلن اتحاد جدة السعودي ضم أحمد حجازي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

وقال أحمد صادق عبر أون تايم سبورتس 2: "الأمور مرت بسلاسة كبيرة جدا، وكان هناك توافق كبير بين الطرفين".

وتابع المتحدث الرسمي لاتحاد جدة "كان لدينا حرص كبير ليكن أحمد حجازي ضمن الفريق هذا الموسم وضمن التدعيمات".

وكشف "التعاقد لمدة موسم مع إمكانية الشراء بتفعيل البند قبل نهاية الموسم الجاري".

وأتم صادق تصريحاته "أعتقد أن يصل حجازي إلى السعودية خلال يومين على الأكثر".