تغيير في مناصب قطاع ناشئي الزمالك

أعلن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ،والمشرف العام على قطاعات الناشئين، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، قرر تعيين غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة.

وقرر النادي كذلك تعيين طارق يحيي رئيسا للجنة الفنية لقطاع الناشئين .

أضاف تيجانا عبر الموقع الرسمي للنادي: "تم عقد اجتماع اليوم في حضور فاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الإدارة، مع غانم سلطان وطارق يحيي".

وأضاف " وتسلم خلاله سلطان المهام من يحيي الذي كان يشغل هذا المنصب".

وأتم "أبناء النادي يخدمون الزمالك في أي منصب، وفي أي وقت" .