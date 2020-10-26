عودة متأخرة لـ يوفنتوس تمنع فيرونا من تحقيق فوز تاريخي

تعادل يوفنتوس أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدفٍ لكل طرف على ملعب أليانز أرينا، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

تقدّم أندريا فافالي للضيوف، قبل أن يدرك السويدي ديان كولوسيفسكي التعادل لـ يوفنتوس في وقتٍ متأخر.

ليواصل يوفنتوس إهدار النقاط ويكتفي برفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، فيما واصل فيرونا انطلاقته المميزة ووصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن.

وكان فيرونا قريبا للغاية من تحقيق أول فوز في تاريخه على ملعب يوفنتوس بمختلف البطولات.

الفريقان التقيا 33 مرة سابقة في مدينة تورينو بالدوري الإيطالي ودوري القسم الثاني وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، ولم يعرف فيرونا طعم الانتصار مطلقا، مصير كان قريبا من تحقيقه في 2020.

الدقيقة 55 من المباراة شهدت دخول فافالي بديلا لـ نيكولا كالينيتش، وسيحتاج 7 دقائق فقط على أرض الملعب ليصنع الفارق.

سجل فافالي لاعب يوفنتوس الأسبق هدف التقدم في الدقيقة 60 بعد تمريرة ماتيا زاتشاني، وأصيب مباشرةً ليغادر الملعب بعد دقيقتين.

لكن بديل آخر صنع الفارق في المباراة، هو كولوسيفسكي الذي عوّض فيديريكو بيرنارديسكي، ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 78 بعد فاصل فردي مميز، لينقذ يوفنتوس من أول هزيمة هذا الموسم.