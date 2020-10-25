حسام عاشور: الاتحاد لا يقل عن أندية الأهلي والزمالك.. سأشارك في مباريات كأس مصر

أعرب حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري المنضم حديثا للفريق عن سعادته بالانضمام للقلعة الخضراء.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وانضم حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وقال عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نادي الاتحاد نادي كبير وعريق ولا يقل عن أندية مثل الأهلي والزمالك".

وشدد "الاتحاد السكندري لديه شعبية كبيرة ومجلس إدارة محترم وظهر ذلك في التفاوض".

وأضاف "بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أو أربعة أيام وتحدث معي إبراهيم حسن أن هناك اجتماع سيحدث بيننا اليوم الأحد".

وتابع عاشور "سأتدرب تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن وهما قيمة وقامة كبيرة ومن أمنياتي كانت التدرب تحت قيادتهم".

وأوضح "الفريق لديه مباراة أخيرة في الموسم في الدوري بعدها سأنضم إلى التدريبات".

وأتم تصريحاته "سأكون متواجد مع الاتحاد في مباريات كأس مصر إن شاء الله".