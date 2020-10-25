"للترميم بعد الخروج القاسي".. تقرير مغربي: جلسة بين جاموندي وأحداد لضمه لـ الوداد

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 20:05

كتب : FilGoal

حميد أحداد - همام طارق - أسامة إبرهيم - الإسماعيلي - الرجاء

كشف تقرير مغربي عن جلسة جمعت بين الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد، وحميد أحداد لاعب الزمالك، ووكيله، لضمه للفريق.

وقال موقع "شوف سبور" إن جاموندي اجتمع بأحداد، " سعيا من المدرب الأرجنتيني لترميم صفوف الفريق الأحمر بعد الضجة التي خلفها خروجه القاسي من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي"، بحسب التقرير.

وخرج الوداد من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام الأهلي 2-0 في كازابلانكا و3-1 في القاهرة.

أخبار متعلقة
الرجاء يعلن: لاعب واحد تحولت عينته إلى سلبية تقرير مغربي: الوداد وأم صلال يتنافسان على ضم أحداد من الزمالك مدرب الرجاء: نتيجة غير عادلة.. فريق واحد كان في الملعب وحُرمنا من ركلة جزاء

ولعب أحداد الموسم الماضي معارا من الزمالك للرجاء، وكان الرجاء منافس الأبيض في نصف نهائي دوري الأبطال يحاول ضم اللاعب بشكل نهائي، بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، غير أن المطالب المالية للزمالك حالت دون ذلك.

وتوج اللاعب مع الرجاء بلقب الدوري المغربي وشارك في 30 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

ولعب المغربي مع الزمالك 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.

حميد أحداد الرجاء الوداد حميد أحداد مع الزمالك أمام المصري حميد أحداد مع الزمالك أمام جور ماهيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين 4 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيفونا يقترب من الانضمام لـ الاتحاد السكندري 12 دقيقة | ميركاتو
عبد الحفيظ لـ في الجول: هناك ارتياح داخل الجهاز الفني لـ الأهلي للحاق ربيعة بنهائي إفريقيا 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) نهضة بركان.. انطلاق المباراة 43 دقيقة | الكونفدرالية
"للترميم بعد الخروج القاسي".. تقرير مغربي: جلسة بين جاموندي وأحداد لضمه لـ الوداد 54 دقيقة | ميركاتو
تشكيل نهضة بركان – المخضرم ياجور يهاجم بيراميدز 57 دقيقة | الكونفدرالية
الرجاء يعلن: لاعب واحد تحولت عينته إلى سلبية 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل بيراميدز – تراوري يهاجم بركان وحيدا.. السعيد يحمل آمال تشاتشيتش ضد بركان ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك