"للترميم بعد الخروج القاسي".. تقرير مغربي: جلسة بين جاموندي وأحداد لضمه لـ الوداد

كشف تقرير مغربي عن جلسة جمعت بين الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد، وحميد أحداد لاعب الزمالك، ووكيله، لضمه للفريق.

وقال موقع "شوف سبور" إن جاموندي اجتمع بأحداد، " سعيا من المدرب الأرجنتيني لترميم صفوف الفريق الأحمر بعد الضجة التي خلفها خروجه القاسي من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي"، بحسب التقرير.

وخرج الوداد من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام الأهلي 2-0 في كازابلانكا و3-1 في القاهرة.

ولعب أحداد الموسم الماضي معارا من الزمالك للرجاء، وكان الرجاء منافس الأبيض في نصف نهائي دوري الأبطال يحاول ضم اللاعب بشكل نهائي، بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، غير أن المطالب المالية للزمالك حالت دون ذلك.

وتوج اللاعب مع الرجاء بلقب الدوري المغربي وشارك في 30 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

ولعب المغربي مع الزمالك 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.