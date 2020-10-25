في ليلة تسجيل الشقيقين إنسيني.. نابولي يحول تأخره لفوز على بينفينتو

نجح نابولي في تحويل تأخره لفوز هام على بينفينتو ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وشهد اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1 لنابولي تسجيل الشقيقين روبرتو ولورينزو إنسيني.

افتتح روبرتو إنسيني التسجيل لصالح بينفينتو في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق.

ومع بداية الشوط الثاني عادل لورينزو إنسيني النتيجة لنابولي في الدقيقة 48 قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

رغم ذلك نجح لورينزو في التسجيل مجددا وهذه المرة عادل النتيجة بالفعل في الدقيقة 60.

وخطف نابولي نقاط المباراة في الدقيقة 67 بعد تسجيل أندريا بياجنا الهدف الثاني.

وواصل نابولي مطاردة ميلان المتصدر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

وحقق نابولي الفوز في 4 مباريات بينما احتسبت مواجهته أمام يوفنتوس لصالح الأخير بعدما اعتبر الاتحاد الإيطالي فريق نابولي منسحبا.

كما وقعت عقوبة خصم نقطة على نابولي ليصبح رصيده الحالي 11 نقطة في المركز الثاني.