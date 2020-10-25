اجتماع للجهاز الفني لمنتخب مصر لتحديد موعد المعسكر

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 17:28

كتب : عاطف شادي

اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري اجتماعا اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يومي 14 و17 من شهر نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وحضر الاجتماع كل من محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي وبرئاسة حسام البدري.

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واستعرض البدري ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت انتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي.

واستقر المنتخب على بدء المعسكر على مراحل لحين اكتمال كافة العناصر بشكل كامل اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

كما استقر الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من الدوري ونهائي دوري أبطال إفريقيا للاطمئنان على سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب.

منتخب مصر مصر حسام البدري
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