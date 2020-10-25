قائمة ريال مدريد - هازارد يظهر لأول مرة أمام مونشنجلادباخ

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 17:17

كتب : FilGoal

إدين هازارد

ظهر إدين هازارد نجم ريال مدريد في قائمة فريقه لأول مرة هذا الموسم لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال.

وبعد غياب عن ريال مدريد منذ بداية الموسم للإصابة عاد النجم البلجيكي هازارد للظهور في قائمة الملكي.

أخبار متعلقة
بواتينج: هذا ما يجعل ليفاندوفسكي المهاجم الأفضل في العالم الآن كلوب: نشعر أننا لعبنا 50 مباراة منذ غياب أليسون جوتا: علينا ألا ندخر أي جهد من أجل ليفربول.. تنتظرنا مباراة صعبة بدوري الأبطال

وجاءت قائمة ريال مدريد التي تسافر ألمانيا لخوض لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – لونين – ألتوبي.

الدفاع: إيدير ميليتاو – سيرجيو راموس – مارسيلو – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي – سانتوس.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – فيدي فالفيردي.

الهجوم: هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فيني جونيور – رودريجو.

وخسر ريال مدريد على ملعبه المباراة الأولى أمام شاختار دونستك الأوكراني بثلاثية مقابل هدفين، وتضم المجموعة أيضا إنتر ميلان الإيطالي الذي سيلعب ضد شاختار.

Image

هازارد ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ليلة تسجيل الشقيقين إنسيني.. نابولي يحول تأخره لفوز على بينفينتو 9 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - تضاؤل فرص أوباما في اللحاق بالإسماعيلي.. وفحص طبي لحسم مشاركته ضد الرجاء 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الهزيمة الأولى لكتيبة أنشيلوتي.. ساوثامبتون يضرب إيفرتون ويقدم هدية لـ ليفربول 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اجتماع للجهاز الفني لمنتخب مصر لتحديد موعد المعسكر 50 دقيقة | مصر
خبر في الجول – عاشور يجري الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الاتحاد السكندري 54 دقيقة | ميركاتو
قائمة ريال مدريد - هازارد يظهر لأول مرة أمام مونشنجلادباخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – لماذا تحولت وجهة أحمد حجازي إلى اتحاد جدة ساعة | المحترفون
بواتينج: هذا ما يجعل ليفاندوفسكي المهاجم الأفضل في العالم الآن ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك