قائمة ريال مدريد - هازارد يظهر لأول مرة أمام مونشنجلادباخ

ظهر إدين هازارد نجم ريال مدريد في قائمة فريقه لأول مرة هذا الموسم لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال.

وبعد غياب عن ريال مدريد منذ بداية الموسم للإصابة عاد النجم البلجيكي هازارد للظهور في قائمة الملكي.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي تسافر ألمانيا لخوض لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – لونين – ألتوبي.

الدفاع: إيدير ميليتاو – سيرجيو راموس – مارسيلو – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي – سانتوس.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – فيدي فالفيردي.

الهجوم: هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فيني جونيور – رودريجو.

وخسر ريال مدريد على ملعبه المباراة الأولى أمام شاختار دونستك الأوكراني بثلاثية مقابل هدفين، وتضم المجموعة أيضا إنتر ميلان الإيطالي الذي سيلعب ضد شاختار.