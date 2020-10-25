في الجول يكشف – لماذا تحولت وجهة أحمد حجازي إلى اتحاد جدة

ساعات مجنونة يعيشها مشجعو اتحاد جدة في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية، بعد الاقتراب من التوقيع مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش ألبيون الاتحاد

وأبلغ حجازي اتحاد جدة بموافقته على الانتقال إلى صفوفه قبل نهاية اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية في السعودية. ( اقرأ أكثر )

وعلم FilGoal.com أن حجازي تلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة خلال الأيام الماضية، وتواصل النادي السعودي بالفعل مع وست بروميتش وحصل على موافقته لبدء المفاوضات مع المدافع الدولي المصري.

ووافق وست بروميتش على العرض السعودي الذي يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين يورو، خاصة مع تبقي موسمين فقط في عقد المدافع صاحب الـ29 عاما.

ورغم أن رغبة حجازي كانت الاستمرار مع وست بروميتش خاصة بعد عودة الفريق للبريمرليج، إلا أن الجلسة التي عقدها مع سلافين بيليتش المدير الفني عجلت بقرار الرحيل.

وأخبر بيليتش مدافعه المصري بأنه لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية إذا استمر مع الفريق، وبالتالي الأفضل سيكون رحيله إلى اتحاد جدة.

كما تحدث بيليتش لحجازي بشكل إيجابي عن نادي الاتحاد الذي سبق له تدريبه والمعيشة في جدة.

وانفرد FilGoal.com بخبر الاتفاق بين اتحاد جدة وحجازي، بعدما أرسل النادي السعودي العقود يوم الجمعة إلى المدافع المصري في انتظار توقيعه. ( اقرأ التفاصيل )

وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للبريمرليج.

يذكر أن موسم الانتقالات الصيفية في السعودية ينتهي اليوم 25 أكتوبر.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي صاحب الـ29 عاما مع وست بروميتش.