بواتينج: هذا ما يجعل ليفاندوفسكي المهاجم الأفضل في العالم الآن

تغنى جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ بقدرات زميله روبرت ليفاندوفسكي بعد تألقه في لقاء إينتراخت فرانكفورت.

بايرن سحق ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في الدوري الألماني، والتي شهدت تسجيل ليفاندوفسكي 3 أهداف رفع بها رصيده التهديفي إلى 10 أهداف كرقم قياسي حتى الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وقال بواتينج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليفاندوفسكي مهاجم يصعب الدفاع ضده، فهو يستطيع التسديد بكلتا قدميه ويجيد ضربات الرأس أيضًا".

وأضاف "ليفاندوفسكي خطير للغاية لأنه يمتلك كل شيء، إنه يتحرك بذكاء ولا يتوقف عن تهديد دفاع الخصم، وهذا ما يجعله المهاجم الأفضل في العالم الآن".

وأتم اللاعب الألماني عن زميله البولندي "لقد أسهم بشكل كبير فيما حققه بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة".

قبل وصول ليفاندوفسكي إلى هدفه العاشر، لم يسجل أي لاعب مثل هذا العدد من الأهداف خلال 58 عامًا من الدوري الألماني في هذه المرحلة المبكرة.

كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت لم يخجل من الإشادة بالمهاجم البولندي حين قال "لم تصل الكثير من الكرات لليفاندوفسكي، ومع ذلك استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف".

وأردف "لا شك أن ليفاندوفسكي واحد من أفضل المهاجمين في العالم".

سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول بقدمه اليسرى، ثم وضع الهدف الثاني برأسه، قبل أن يضيف الهدف الثالث بقدمه اليمنى.