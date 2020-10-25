المصري يعلن: طلبنا 4 لاعبين من الزمالك

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 15:06

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف حسن علي في طنطا

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن رباعي الزمالك المرشح للانضمام للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

صرح الخولي عبر إذاعة أون سبورت: "بدأنا مفاوضات بالفعل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لشراء اللاعب محمد عنتر وأسماء أخرى".

وأضاف "نفكر أيضا في ضم رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، ومن الممكن أيضا المدافع الشاب محمد عبد السلام".

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وتابع "الموسم الجديد سيكون صعبا للغاية، نتحرك بكل جدية لتلبية احتياجات الفريق ومديره الفني علي ماهر".

وأتم محمد الخولي "التعاقد مع علي ماهر وتوقيته، أعتبره أفضل قرار لمجلس إدارة المصري على مدار السنوات الأربع الأخيرة".

علي ماهر تولى تدريب المصري خلفا لـ طارق العشري، وأدار الفريق في 13 مباراة. فاز بـ 7 مباريات، فيما خسر ثلاثة وتعادل في ثلاثة آخرين.

وأنهى المصري هذا الموسم محتلا المركز السابع بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، وبرصيد 45 نقطة حتى الآن.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة يوم 30 أكتوبر الجاري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

في الدوري المصري علي ماهر الزمالك
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