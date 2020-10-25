حسام غالي يستقيل من الجونة.. ورحيل شركة إليفين عن إدارة الفريق

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الجونة يحتفلون بهدف والتر بواليا في الزمالك

بعد موسمين كمدير للكرة في الفريق، قرر حسام غالي الرحيل عن الجونة، وكذلك ستنهي شركة "إليفين" إدارتها الفريق.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الجونة، بأن حسام غالي نجم الأهلي السابق، قرر تقديم استقالته من منصب مدير الكرة في نادي الجونة.

قبل أن يعلن نجم الأهلي السابق رحيله عن الفريق عبر منشور في إنستجرام.

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من جهة أخرى، قررت شركة "إليفين" برئاسة نادر شوقي، إنهاء التعاقد على إدارة فريق الكرة.

وستكون مباراة الجونة أمام حرس الحدود هي الأخيرة للفريق في الدوري هذا الموسم، والأخيرة تحت إدارة شركة إليفين.

ويحتل الجونة المركز الـ15 برصيد 37 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

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