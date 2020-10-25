ليفاندوفسكي: لا أهتم بالإحصائيات والأرقام الشخصية

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 14:43

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ ضد ليون

لا يهتم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المتألق بالأرقام الشخصية والإحصائيات رغم تحطيمه المستمر لمعظم الأرقام القياسية بالدوري الألماني، حسب قوله.

بايرن سحق ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في الدوري الألماني، والتي شهدت تسجيل ليفاندوفسكي 3 أهداف رفع بها رصيده التهديفي إلى 10 أهداف كرقم قياسي حتى الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا تهمني الإحصائيات والأرقام الشخصية، فالأولوية دائما تكون لمصلحة الفريق".

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وأضاف المهاجم البولندي "علينا أن نكون حذرين هذه الأيام في ظل اللعب كل ثلاثة أيام، أمامنا جدول مزدحم بالمباريات حتى نهاية العام".

وتابع "أتمنى أن نحافظ على هذا المستوى لأطول وقت ممكن، دائمًا ما نريد لعب كرة قدم جميلة، ونسعى لحسم الفوز لصالحنا مبكرا عندما تسنح الفرصة لذلك".

وأتم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا "لعبنا بأريحية وهدوء أكبر أمام فرانكفورت بعد التقدم بالهدف الثالث".

سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول بقدمه اليسرى، ثم وضع الهدف الثاني برأسه، قبل أن يضيف الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

وأحرز بايرن 21 هدفا حتى الآن في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، وهو رقم قياسي جديد في الدوري الألماني.

روبرت ليفاندفسكي بايرن ميونيخ
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