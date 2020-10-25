أسامة جلال: لا أعلم تطور المفاوضات مع الأهلي.. وهناك ناد آخر دخل بقوة

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

أسامة جلال - أجايي - الأهلي - إنبي

كشف أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأولمبي بأن إدارة ناديه تتفاوض حاليا حول بيعه لأحد الأندية المصرية.

وبسؤاله عن إمكانية انتقاله للأهلي، رد جلال "هناك عرض رسمي من ناد مصري، والمفاوضات مستمرة، ولكن لا أعلم تطوراتها، أتمنى أن تنتهي قريبا بما يخدم مصالح نادي إنبي، وفي نفس الوقت الاستجابة لرغبتي".

وأوضح عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "عقدي مع إنبي ممتد حتى صيف 2022 ورفض النادي عرضا من ناسيونال ماديرا البرتغالي".

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مدافع منتخب الشباب أتبع "لقد انخفضت أسعار اللاعبين بعد أزمة فيروس كورونا، وبالتالي انتقال أي لاعب من المفترض أن يكون بمقابل معقول".

وأتم "ما أعلمه أن هناك فريق يتفاوض لضمي، وفريق آخر دخل بقوة، وبالتالي سأنضم للفريق الذي يبدي رغبة أقوى في شرائي".

أسامة جلال شارك هذا الموسم في 24 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري. صنع فيهم هدفا واحدا.

في الدوري إنبي أسامة جلال
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