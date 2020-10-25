الخارجية الإيطالية تٌلمح لاحتمالية إلغاء الدوري

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي

مع تصاعد حدة الموجة الثانية لفيروس كورونا في إيطاليا، أصبح الدوري الإيطالي مهددا بعدم الاستكمال.

قال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات حيال وضع بطولة الدوري في زمن كورونا: "هل يستمر نشاط كرة القدم في إيطاليا؟ هي صناعة هامة لاقتصادنا بكل تأكيد، لكن لكل فترة أولوياتها".

وأضاف "هل يمكن أن ننهي بطولة الدوري مبكرا؟ سنستمع إلى آرام كافة الخبرات والفنيين أولا وقبل اتخاذ أي قرارات هامة في المرحلة المقبلة".

أخبار متعلقة
جاسبريني: الدوري الإيطالي أصعب هذا الموسم أليخاندرو جوميز لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي تقرير: رئيس نابولي وبعض أندية الدوري الإيطالي تضغط لتأجيل التوقف الدولي المقبل وزير الرياضة الإيطالي ردا على رونالدو: مهارات لاعب بعينه لا تخوله لكي يكون متعجرفا

صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" أفردت تقريرا عن احتمالية إكمال الدوري الإيطالي بصيغة مختلفة بسبب كورونا.

حسب الصحيفة، فإن رابطة الدوري الإيطالي قد تلجأ إلى حل لإنهاء الدوري في غضون 8 أسابيع فقط.

أول فريقين سيتأهلان إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ثم تقام مباراة نهائية لتحديد بطل المسابقة.

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي حاليا برصيد 12 نقطة بعد 4 مباريات.

الدوري الإيطالي الخارجية الإيطالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي: لا أهتم بالإحصائيات والأرقام الشخصية 4 دقيقة | أوروبا
أسامة جلال: لا أعلم تطور المفاوضات مع الأهلي.. وهناك ناد آخر دخل بقوة 23 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: تعرضنا لظلم تحكيمي في 3 مباريات من أصل 6 بالموسم الجديد للدوري 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخارجية الإيطالية تٌلمح لاحتمالية إلغاء الدوري ساعة | أوروبا
مدرب بيراميدز: لدينا كل ما يلزم للتتويج بلقب الكونفدرالية رغم قوة المنافس ساعة | الكونفدرالية
عبد الحفيظ: معلول أراد اللعب ضد الوداد.. وفتحي رائع حتى لو لم يشارك في النهائي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الإسماعيلي – عودة حمدي زكي وبيكيتي.. وغياب الوحش وصادق أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: سيتي يعاني حاليا لـ3 أسباب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك