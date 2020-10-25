الخارجية الإيطالية تٌلمح لاحتمالية إلغاء الدوري

مع تصاعد حدة الموجة الثانية لفيروس كورونا في إيطاليا، أصبح الدوري الإيطالي مهددا بعدم الاستكمال.

قال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات حيال وضع بطولة الدوري في زمن كورونا: "هل يستمر نشاط كرة القدم في إيطاليا؟ هي صناعة هامة لاقتصادنا بكل تأكيد، لكن لكل فترة أولوياتها".

وأضاف "هل يمكن أن ننهي بطولة الدوري مبكرا؟ سنستمع إلى آرام كافة الخبرات والفنيين أولا وقبل اتخاذ أي قرارات هامة في المرحلة المقبلة".

صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" أفردت تقريرا عن احتمالية إكمال الدوري الإيطالي بصيغة مختلفة بسبب كورونا.

حسب الصحيفة، فإن رابطة الدوري الإيطالي قد تلجأ إلى حل لإنهاء الدوري في غضون 8 أسابيع فقط.

أول فريقين سيتأهلان إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ثم تقام مباراة نهائية لتحديد بطل المسابقة.

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي حاليا برصيد 12 نقطة بعد 4 مباريات.