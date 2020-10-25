قائمة الإسماعيلي – عودة حمدي زكي وبيكيتي.. وغياب الوحش وصادق أمام الزمالك

عاد محمد حمدي زكي لقائمة الإسماعيلي أمام الزمالك، فيما غاب اسم عمر الوحش لاعب وسط الفريق للإصابة.

أعلن ريكاردو فيريرا مدرب الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري.

قائمة الإسماعيلي شهدت عودة محمد حمدي زكي، وبيكيتي سيلفا، فيما غاب عنها عمر الوحش، ومحمد صادق، وأحمد أيمن بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم - محمد عمار – محمود البدري - محمد نصر - محمد بيومي.

الوسط: عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" – نادر رمضان – محمد مخلوف – محمد الضرف – محمود عبد الله – عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - مدحت فقوسة - بيكيتي سيلفا - محمد حمدي زكي - وجيه عبد الحكيم - أحمد مدبولي.

الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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