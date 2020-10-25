بعد الرحيل عن الداخلية.. أحمد تمساح لـ في الجول: أتمنى العودة للممتاز

فسخ أحمد تمساح تعاقده مع فريق الداخلية وأصبح بلا ناد في الوقت الحالي، لكنه ما زال يأمل العودة للدوري الممتاز.

قال أحمد تمساح في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتمنى العودة للدوري الممتاز مجددا، ولكنني أعلم بأن الأمر بات صعبا الآن".

وأضاف "الكرة في مصر أصبح يسودها المصالح والأموال، لذلك أعلم صعوبة الأمر".

لاعب الداخلية السابق أتبع "كنت قريبا من الصعود مع الداخلية للممتاز، ولكن في النهاية كل شيء توفيق. رحلت عن الداخلية بشكل نهائي لا رجعة فيه".

صاحب الـ34 عاما أكمل "أبلغتهم قراري بشكل نهائي، خاصة بعد دخولي في أزمات مع المدرب هشام زكريا، ولا أشعر بالراحة فقررت الرحيل".

لاعب منتخب مصر السابق أتم "لم أستقر حتى الآن على وجهتي المقبلة ولا أملك عروضا من الدوري الممتاز، لكنني أتمنى العودة للدوري الممتاز بالتأكيد".

أحمد تمساح يملك 25 مباراة دولية في الفترة من 2012 إلى 2013 رفقة بوب برادلي، وسجل فيهم هدفين.

تمساح ظهر للناس رفقة الداخلية في الدوري الممتاز، كما سبق ولعب مع سموحة وتألق معهم.

وعاد تمساح إلى الداخلية عام 2019 قادما من سموحة، ليشارك معهم في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المنقضي.

واحتل الداخلية المركز الثالث في ترتيب مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري الموسم الماضي برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا الذي تأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.