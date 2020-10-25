توخيل: مويس سجل هدفين؟ لا نتوقع الكثير منه

سجل مويس كين هدفين في فوز باريس سان جيرمان على ديجون الليلة الماضية، لكن مدربه توماس توخيل حذر "لا تتوقع منه الكثير".

وافتتح كين صاحب الـ20 عاما التسجيل لسان جيرمان أمس السبت، وسجل أول هدفين في فوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

وقال توخيل بعد المباراة: "توخيل يزيد من قوتنا، فهو لاعب قوي بدنيا وأنا سعيد لأنه تمكن من إثبات ذلك ضد نيم وديجون".

واستدرك "لكن الأمر كان أصعب عليه ضد مانشستر يونايتد، فهم في مستوى آخر".

وتابع توخيل "أظهر كين أنه يستطيع المساعدة في مباريات من هذا المستوى لكن لا يمكننا توقع الكثير منه".

وأتم "لم يلعب كثيرا مع إيفرتون، إنه بحاجة إلى التحسن والاستمرار في النمو".

ولعب نجم يوفنتوس السابق الذي انضم إلى باريس سان جيرمان من إيفرتون في الصيف 45 دقيقة ضد الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يقدم الكثير في الخسارة 2-1.