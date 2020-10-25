صفقتان مثيرتان لـ سموحة.. و"4 آخرين في الطريق"
الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 01:06
كتب : FilGoal
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام ناديه التعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي وأطهر الطاهر ظهير الهلال السوداني.
أطهر الطاهر
النادي : الهلال
محمود البدري
النادي : الإنتاج الحربي
وقال فرج عامر: "تعاقدنا مع محمود البدري في صفقة انتقال حر، وكذلك مع أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السوداني في صفقة انتقال حر".
وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الصفقتان مهمتان للغاية ونحن الآن في طريقنا لضم 4 لاعبين آخرين".
وأردف "المفاوضات مع الأربعة صفقات لم تتم بشكل نهائي حتى الآن ولذلك لا أريد ذكر أي أسماء".
وتابع "نحن الآن في مرحلة طيبة جدا من المفاوضات. 3 صفقات من الـ 4 من داخل مصر، والصفقة الرابعة لاعب من شمال إفريقيا".
وأتم "كل الصفقات بلا مقابل. انتقالات حرة".
فرج عامر رئيس نادي سموحة يكشف صفقات النادي الجديدة استعدادا للموسم الجديد#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/NLLRWph8Sv— صدى البلد (@baladtv) October 24, 2020