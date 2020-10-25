صفقتان مثيرتان لـ سموحة.. و"4 آخرين في الطريق"

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 01:06

كتب : FilGoal

سموحة - الدوري المصري

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام ناديه التعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي وأطهر الطاهر ظهير الهلال السوداني.

وقال فرج عامر: "تعاقدنا مع محمود البدري في صفقة انتقال حر، وكذلك مع أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السوداني في صفقة انتقال حر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الصفقتان مهمتان للغاية ونحن الآن في طريقنا لضم 4 لاعبين آخرين".

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وأردف "المفاوضات مع الأربعة صفقات لم تتم بشكل نهائي حتى الآن ولذلك لا أريد ذكر أي أسماء".

وتابع "نحن الآن في مرحلة طيبة جدا من المفاوضات. 3 صفقات من الـ 4 من داخل مصر، والصفقة الرابعة لاعب من شمال إفريقيا".

وأتم "كل الصفقات بلا مقابل. انتقالات حرة".

في الدوري سموحة في الانتقالات
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