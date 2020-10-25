سان جيرمان يقسو على ديجون برباعية

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

مبابي ونيمار

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ديجون برباعية دون رد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

واستعاد سان جيرمان صدارة الدوري بشكل مؤقت من منافسه ليل بعدما وصل للنقطة رقم 18 بفارق نقطة واحدة عن ليل الذي يتبقى له مباراة.

وتجمد رصيد ديجون عند النقطة 2 في المركز الأخير.

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وتألق النجم البرازيلي نيمار في المباراة وكان أبرز لاعبي الفريقين وساهم كثيرا في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

تقدم مويس كين لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وجاء الدور على النجم الشاب كيليان مبابي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82، ثم سجل الهدف الثاني له والرابع لباريس في الدقيقة 88.

باريس سان جيرمان نيمار الدوري الفرنسي
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