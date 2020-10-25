سواريز يسجل في فوز أتليتكو على بيتيس

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

لويس سواريز

واصل لويس سواريز تألقه مع أتليتكو مدريد وقاد فريقه للفوز على ريال بيتيس بثنائية دون رد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

سواريز وصل لهدفه رقم 4 مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع أتليتكو رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 9 في المركز العاشر.

تقدم أتليتكو مدريد في الدقيقة 46 بهدف سجله ماركوس لورينتي، ثم أضاف سواريز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

في الجولة ذاتها فاز أوساسونا على أتليتك بلباو بهدف دون رد سجله روبين جارسيا في الدقيقة 81.

ورفع أوساسونا رصيده إلى النقطة 10 في المركز الخامس، وتجمد رصيد بلباو عند النقطة 6 في المركز الـ15.

كما حقق إيبار الفوز على إشبيلية بهدف دون رد، سجله كيكي في الدقيقة 41.

ووصل إيبار إلى النقطة 8 في المركز السابع، وتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 7 في المركز الـ13.

لويس سواريز أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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