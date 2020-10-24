كونتي غاضبا: تسألوني عن إريكسن منذ 10 أشهر.. سيلعب إذا استحق ذلك

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر - نابولي - كأس إيطاليا

لم يتمالك أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلانو الإيطالي، نفسه لينفجر غاضبا بسبب تكرار السؤال حول كريستيان إريكسن وسبب عدم مشاركته باستمرار.

وقال كونتي: "أعتقد أنكم تركزون كثيرا عن إريكسن".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "تسألوني عن إريكسن منذ شهر يناير الماضي".

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وتابع "إريكسن جزء من الفريق ومثله مثل الجميع. سيلعب إذا استحق ذلك، ولن يلعب إذا لم يستحق اللعب. هذا هو الأمر".

وأكمل حديثه قائلا: "أحاول الوصول لأفضل ما لديه ولكن لا يعجبني أنكم تحاولون دائما جعلي أتحدث عنه".

وأردف "إريكسن معنا ولا يوجد مشكلة ونحن نحاول إيجاد الطريق المناسب لإخراج أفضل ما لديه. نحاول العمل معه وهو يحاول".

الدنماركي صاحب الـ 28 عاما انضم لـ إنتر قادما من توتنام في يناير من العام الحالي.

وشارك إريكسن في 153 دقيقة في الدوري الإيطالي هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع.

ولم يُكمل إريكسن أي لقاء حتى نهايته هذا الموسم، سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

في إيطاليا كونتي إنتر إريكسن
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