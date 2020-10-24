غريب: نعمل على مواجهة البرازيل في مصر ونجهز لخوض ودية ضد الأرجنتين

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن مستجدات الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وقال شوقي غريب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنلعب وديا ضد البرازيل في التوقف الدولي الشهر المقبل ونعمل على إقامة المباراة في مصر".

وأضاف "بنسبة أكثر من 50% ستقام المباراة في مصر".

وأكمل "سنبحث أيضا مواجهة أحد منتخبات أمريكا الجنوبية أو آسيا لاكتساب الخبرات قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".

واستمر في حديثه "كنا نريد أيضا مواجهة الأرجنتين خلال التوقف المقبل ولكن منتخب التانجو استقر على عدم الخروج من قارة أمريكا الجنوبية خلال هذا التوقف".

وأتم تصريحاته "لذلك نعمل من الآن على تنظيم مباراة ودية ضد الأرجنتين في توقف شهر مارس المقبل".