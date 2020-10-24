"يا له من أمر مؤلم".. ألفونسو ديفيز يغيب 8 أسابيع عن بايرن

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

ديفيز - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني غياب موهبته ألفونسو ديفيز لمدة طويلة قد تصل إلى 8 أسابيع كاملة بسبب الإصابة.

ألفونسو شارك في لقاء بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت ولكنه لم يقدر على الاستمرار في الملعب أكثر من 3 دقائق فقط.

إصابة ألفونسو جاءت دون تدخل من أي لاعب. كان يستعد للركض قبل أن يحدث ما حدث ويتعرض كاحله لالتواء شديد، جعل اللاعب يخرج باكيا من الملعب.

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وتحدث هانسي فليك مدرب بايرن عن إصابة ديفيز قائلا: "لديه إصابة في أربطة الكاحل الأيمن".

وأضاف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لـ بايرن "أحد الأربطة ممزق كليا والآخر ممزق جزئيا. الإصابة قوية ونتوقع غيابه من 6 لـ 8 أسابيع".

وأتم "حين يغيب لاعب بتلك الجودة فهذا أمر مؤلم".

وحرص ديفيز صاحب الـ 19 عاما على توجيه رسالة شكر بسبب ما تلقاه من دعم عقب إصابته.

وكتب ديفيز على حسابه الرسمي على (تويتر): "أشكركم جميعا على رسائلكم اللطيفة. سأعود أقوى".

الظهير الأيسر الأمريكي الكندي شارك في 8 مباريات هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

وتألق ديفيز الموسم الماضي ولفت أنظار الجميع بفضل سرعته ومهاراته، فسجل 3 أهداف وصنع 10 خلال ظهوره في 46 مع بايرن.

في ألمانيا بايرن ديفيز
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