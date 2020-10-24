لا يعرفون حرف الـ W.. شمس دورتموند تحرق شالكه

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 22:12

كتب : FilGoal

هالاند - سانشو - دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره شالكه في دربي الشمس في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

دورتموند انتصر بثلاثية مقابل لا شيء في شوط ثاني اكتسح فيه دورتموند نظيره شالكه.

مانويل أكانجي سجل أولا لدورتموند في الدقيقة 55 بعد متابعة لكرة عائدة من حارس شالكه.

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وبعدها مباشرة وتحديدا في الدقيقة 60 سجل إيرلينج هولاند هدفا رائعا من لمسة "لوب" متقنة من داخل منطقة الجزاء.

الضربة الثالثة والأخيرة جاءت عن طريق ماتس هوملز من ضربة رأس في الدقيقة 78.

شالكه يعيش أسوأ أيامه الكروية على الإطلاق. جمع نقطة واحدة فقط من 5 مباريات ويقبع في المركز قبل الأخيرة.

ولم يعرف شالكه طعم الانتصار منذ بداية الدوري الألماني، مما جعل الحساب الرسمي لـ دورتموند على (تويتر) يسخر منه.

وغرد الحساب الرسمي لـ دورتموند بعدد الحروف الأبجدية كاملة وكتب: "هكذا نقرأ الحروف الأبجدية".

وفي نفس التغريدة كتب الحروف الأبجدية من جديد ولكن دون حرف "W" وكتب: "هكذا هم يقرأون الحروف الأبجدية".

حذف حرف الـ W في إشارة لعدم تحقيق شالكه أي انتصار في الدوري حتى الآن.

ووصل دوتموند للنقطة 12 بالتساوي مع بايرن ميونيخ في وصافة الدوري، بينما يعتلي لايبزيج صدارة الترتيب بـ 13 نقطة.

في ألمانيا دورتموند شالكه
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