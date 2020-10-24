مران الإسماعيلي - ريكاردو يركز على علاج الأخطاء.. واستبعاد الوحش أمام الزمالك

فضل الجهاز الفني للإسماعيلي على شغل الجانب الأكبر من مران اليوم في تقسيمة بين اللاعبين.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مباراته أمام الزمالك الإثنين المقبل في آخر محطات مسابقة الدوري.

وهدف البرازيلي ريكاردو إلى التركيز على علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين للحد من تكرارها.

كما شهد المران فقرة للتسديد على المرمى واعتبارها أحد الحلول لإحراز الأهداف.

من جهة أخرى، تركزت تدريبات حراس المرمى على كيفية مواجهة الكرات العرضية وقياس رد الفعل لدى كل حارس مرمى.

هذا وقد قام الجهاز الطبى باستبعاد عمر الوحش لاعب الفريق من قائمة اللقاء بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.