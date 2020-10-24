إنتر يحقق فوزه الأول في أكتوبر ولوكاكو يواصل التوهج

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 20:58

كتب : محرر في الجول

إنتر ميلان - لوكاكو

استعاد إنتر ميلان نغمة الانتصارات بالتغلب على مضيفه جنوى 2-0 اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وحقق إنتر فوزه الأول في شهر أكتوبر، حيث يعود أخر انتصار حققه رجال أنطونيو كونتي إلى 30 سبتمبر الماضي عندما فاز على بينفينتو 5-2.

حيث تعادل إنتر مع لاتسيو 1-1 وبروسيا مونشنجلادباخ 2-2، وخسر من ميلان 2-1.

أخبار متعلقة
راموس: ركلة الجزاء؟ واضحة جدا.. ومذاق خاص في الفوز على برشلونة تعادل سلبي في قمة إنجليزية "مملة" بين يونايتد وتشيلسي سيرجينو ديست: الكلاسيكو الأول لي كان جميلا.. وكنا نستحق الأفضل مؤتمر كومان: لماذا لا يعمل VAR سوى ضد برشلونة؟

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 64 بعد تبادل رائع للكرة مع نيكولو باريلا.

الهدف هو الرابع للوكاكو في أخر 3 مباريات لإنتر، والسابع له في 6 مباريات هذا الموسم.

وأضاف دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 79 من رأسية تابع بها ركلة ركنية.

ورفع إنتر بالفوز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

إنتر ميلان لوكاكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا يعرفون حرف الـ W.. شمس دورتموند تحرق شالكه دقيقة | أوروبا
مران الإسماعيلي - ريكاردو يركز على علاج الأخطاء.. واستبعاد الوحش أمام الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
أزبيليكويتا عن لقطة ماجواير: لماذا لم يأخذوا 20 ثانية فقط لمراجعة اللقطة؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر يحقق فوزه الأول في أكتوبر ولوكاكو يواصل التوهج ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) شيفيلد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
راموس: ركلة الجزاء؟ واضحة جدا.. ومذاق خاص في الفوز على برشلونة ساعة | أوروبا
تعادل سلبي في قمة إنجليزية "مملة" بين يونايتد وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. صلاح أساسي وجوتا في وسط الملعب ضد شيفيلد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك