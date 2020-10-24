إنتر يحقق فوزه الأول في أكتوبر ولوكاكو يواصل التوهج

استعاد إنتر ميلان نغمة الانتصارات بالتغلب على مضيفه جنوى 2-0 اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وحقق إنتر فوزه الأول في شهر أكتوبر، حيث يعود أخر انتصار حققه رجال أنطونيو كونتي إلى 30 سبتمبر الماضي عندما فاز على بينفينتو 5-2.

حيث تعادل إنتر مع لاتسيو 1-1 وبروسيا مونشنجلادباخ 2-2، وخسر من ميلان 2-1.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 64 بعد تبادل رائع للكرة مع نيكولو باريلا.

الهدف هو الرابع للوكاكو في أخر 3 مباريات لإنتر، والسابع له في 6 مباريات هذا الموسم.

وأضاف دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 79 من رأسية تابع بها ركلة ركنية.

ورفع إنتر بالفوز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر والذي لعب مباراة أقل.