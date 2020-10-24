مؤتمر كومان: لماذا لا يعمل VAR سوى ضد برشلونة؟

أنهى رونالد كومان الكلاسيكو في قمة الغضب تجاح طاقم الحكام، وتحديدا بسبب ركلة الجزاء المحتسبة لسيرخيو راموس ضد كليمونت لانجليه.

رونالد كومان واصل غضبه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وقال "بالنسبة لي هي ليست ركلة جزاء".

المدرب الهولندي كشف عن حديثه مع مارتينيز مونويرا الحكم في نهاية اللقاء، فقال "قلت للحكم بأنني أتمنى أن يفسروا لنا يوما ما كيف تسير تقنية الـVAR في إسبانيا".

وأضاف "خضنا 5 جولات والـVAR لم يتدخل سوى ضد برشلونة. الـVAR لم يتدخل في ركلة جزاء مستحقة لميسي أمام إشبيلية، وفي حالة استحقت بطاقة حمراء لخيتافي أمامنا".

المدرب الهولندي أكمل "لماذا تقنية الفيديو لا تعمل سوى أمام برشلونة؟ كان هذا سؤالي لحكم المباراة".

رونالد كومان أتبع "تقنية الفيديو يمكن أن تكون جيدة، لكن حين تستخدم لجميع الفرق. في كرة ركلة الجزاء كان المسك متبادل بين راموس ولانجليه، وبالنسبة لي هي لا ترتقي لتكون ركلة جزاء. إذا شددت قميصك للأمام، فيفترض أن تسقط للأمام وليس للخلف".

كومان انتقل بعد ذلك للحديث عن خطة فريقه خلال المباراة، فقال "كانت هذه هي خطتنا للمباراة، أن نسيطر على المباراة. غيرنا مركز ميسي ووضعنا أنسو فاتي في الأمام لمحاولة الهجوم خلف دفاع ريال مدريد وتكون لدينا خطورة من العمق. سعيد بمستوانا وقدمنا مباراة كبيرة".

وعن تبديلاته المتأخرة قال كومان "بعد تلقي الهدف الثاني حاولنا التسجيل بمن لدينا على أرض الملعب. بعد ذلك كنا كنا بحاجة للاعبين أكثر نشاطا، فدفعنا بـ ترينكاو وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، وقدمنا ميسي إلى الأمام".

وأتم "في النهاية علينا أن نتقبل النتيجة. علينا التحدث وتحليل المباراة. النتيجة لم تكن إيجابية لكن طريقة اللعب التي لعبنا بها كانت إيجابية، لقد صنعنا الفرص لكن كما قلت قرار ركلة الجزاء كان فارقا. الآن تلقينا خسارتين في الدوري، لكن علينا أن نستمر في العمل على نفس النهج".

ريال مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الساعبة من الدوري الإسباني.

الفريق الملكي استعاد صدارة الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، فيما تراجع برشلونة للمركز العاشر بـ7 نقاط من 5 مباريات.