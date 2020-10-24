الإسماعيلي لـ في الجول: شكونا بن يوسف لاتحاد الكرة

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي أن ناديه تقدم بشكوى للجنة شؤون اللاعبين ضد لاعب الفريق السابق، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وقال وحيد لـ FilGoal.com: "التونسي كان يجب أن يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

وأردف "بن يوسف أصر على الرحيل وعدم استكمال الموسم مما أوقع ضررا على الفريق".

وشدد "بن يوسف أخل بالتعاقد الموقع بين الطرفين، لذا شكيناه لدى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة".

وخاض التونسي 7 مباريات مع الدراويش وسجل 3 أهداف منذ انضمامه في صفقة انتقال حر في يناير الماضي.

وحقق الدولي البالغ 29 عاما لقب الدوري التونسي والكونفدرالية الإفريقية في 2013 بقميص الصفاقسي.