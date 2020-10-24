الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الهولندي.. أياكس 13-0 على فينلو

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 18:48

كتب : أحمد العريان

لاعبو أياكس يحتفلون بأحد الأهداف في فينلو

ليست كرة شاملة بل دمار شامل، هذا ما حققه أياكس أمام فينلو بالفوز بنتيجة 13-0.

فاز أياكس على فينلو 13-0 على ملعب كوفيبو ستاديوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الهولندي.

يورجن إكلينكامب افتتح الأهداف في الدقيقة الـ12 من صناعة لاسينا تراوري. وتراوري سيكون نجم المباراة بعد ذلك.

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لاسينا تراوري سجل الثاني والثالث، ثم أضاف دوسان تاديتش الرابع في الدقيقة الـ44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس برباعية.

في الشوط الثاني تعرض كريستيان كوم مدافع فينلو للطرد في الدقيقة الـ53، وليضيف لاسينا تراوري الهدف الخامس والثالث له.

أنتوني سجل السادس في الدقيقة الـ55 من صناعة لاسينا تراوري.

وفي الدقيقة الـ57 عاد يورجن إكلينكامب ليضيف الهدف السابع.

وفي الدقيقة الـ59 سجل دالي بليند الهدف الثامن من صناعة لاسينا تراوري.

لاسينا تراروي سجل التاسع في الدقيقة الـ66 من صناعة أنتوني.

كلاسيان هونتيلار وزكريا الأبيض وإيدسون ألفاريز شاركوا في الدقيقة الـ70 بدلا من دالي بليند وريان جرافينبرش وأنتوني.

في الدقيقة الـ74 سجل هونتيلار الهدف العاشر من ركلة جزاء.

ثم عاد المخضرم هونتيلار وأضاف الهدف الـ11 في الدقيقة الـ76.

ليساندرو مارتينيز أضاف الهدف الـ12 في الدقيقة الـ78 من صناعة البديل زكريا لبيض.

ثم اختتم لاسينا تراوري الأهداف في الدقيقة الـ87 بالهدف الـ13 من صناعة زكريا لبيض أيضا، لينتهي اللقاء بفوز أياكس بنتيجة 13-0.

الفوز هو الأكبر في تاريخ الدوري الهولندي، ليحطم أياكس رقمه التاريخي السابق بالفوز على فيتيسه بنتيجة 12-1 سنة 1972.

أياكس أصبح أيضا أول فريق يسجل +10 أهداف في مباراة بالدوري الهولندي منذ 10 سنوات

-لاسينا تراوري سجل 5 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، ليصبح ثاني هدافي المسابقة خلف ستيفين بيرجيس لاعب فينورد.

الفوز رفع رصيد أياكس للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد فينلو عند النقطة الخامسة في المركز العاشر.

الدوري الهولندي أياكس فينلو
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