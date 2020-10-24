ليفاندوفيسكي هاتريك.. بايرن يكتسح فرانكفورت بخماسية

واصل بايرن ميونيخ نتائجه الكبيرة بفوز عريض على إينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل لا شيء.

فاز بايرن ميونيخ على فرانكفورت بخماسية على ملعب أليانز آرينا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

تقدم روبيرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة العاشرة بعد بينية من كينجسلي كومان، لينفرد ليافندوفيسكي ويسجل من لمسة واحدة بيسراه.

في الدقيقة الـ26 نفذ جوشوا كيميتش ركنية، وقابلها ليفاندوفيسكي برأسية أضاف منها الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

ثم عاد ليفاندوفيسكي وأكمل الهاتريك في الدقيقة الـ60 بعد بينية من دوجلاس كوستا لينفرد ويسجل الثالث.

ليروي ساني أضاف الرابع في الدقيقة الـ73 من انطلاقة ثم تصويبة بيمناه في المقص الأيمن.

وأخيرا، أنهى البديل جمال موسيالا الأهداف بهدف خامس في الدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة الثامنة في المركز السادس.