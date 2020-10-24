كورتوا: الفوز بالكلاسيكو يساوي 3 نقاط.. ويجب أن نواصل العمل للرد على المشككين

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فوز فريقه بالكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة لا يساوي إلا 3 نقاط.

وفاز ريال مدريد على برشلونة في عقر داره بثلاثية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال كوروتوا عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "سجلنا هدفا مبكرا وهذا ما كنا نبحث عنه لكن برشلونة نجح في التعادل بعد اختراق من جوردي ألبا".

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وأكمل "بعد ذلك المباراة أصبحت متكافئة بين الفريقين والصراع اشتعل فوق أرض الملعب".

وواصل "ثم حصلنا على ركلة جزاء سجلنا منها الهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث في النهاية".

وشدد "شعار هذا النادي يستحق أن نقاتل من أجله في كل مباراة".

وشرح "كنا نعرف أننا قادمون من خسارتين متتاليتين في الدوري ودوري الأبطال، ولذلك كان يجب أن نظر رد فعل قوي وهذا ما يجب أن نفعله في كل مباراة مقبلة".

وواصل "في النهاية الكلاسيكو مباراة بـ3 نقاط ولكن يجب مواصلة العمل بعد شكك البعض في الفريق".

الحارس البلجيكي أتم تصريحاته قائلا: "المدرب طلب منا أن نلعب بقوة ونتحد في الملعب، والآن ينتظرنا مباراة في دوري الأبطال يجب أن نحقق الفوز بها لأنها بطولة صعبة للغاية".

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