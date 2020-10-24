فاتي يحطم رقم راؤول ويصبح ثاني أصغر من يسجل في الكلاسيكو

أصبح أنسو فاتي مهاجم برشلونة ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل في الكلاسيكو الإسباني.

فاتي سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة بعد تلقيه عرضية من جوردي ألبا في شباك ريال مدريد.

وكسر فاتي بعمر 17 عاما و359 يوما الرقم المسجل باسم راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد الذي سجل عام 1995 بعمر 18 عاما و95 يوما.

ليصبح هو ثاني أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بعد ألفونسو نافارو الذي سجل بعمر (17 عاما و356 يوما).

معجزة برشلونة يواصل تحطيم الأرقام 🔵🔴✨ انسو فاتي (17 عامًا و 359 يومًا) هو ثاني أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو .. بعد ألفونسو نافارو ، الذي سجل بعمر (17 عامًا و 356 يومًا ) pic.twitter.com/uw3xnLcpkz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 24, 2020

كما يحمل هدف الإسباني الشاب الرقم 400 في تاريخ الكلاسيكو لصالح البلاوجرانا.

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Goal! @FCBarcelona 0@realmadrid 1



Real Madrid take an early lead! Federico Valverde lashes the ball into the top corner with only five minutes on the clock!



Watch - https://t.co/hkoevnV6B4#beINLiga #beINCLÁSICO 📺 HD11 pic.twitter.com/cRJycR3YYV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 24, 2020

وكان ريال مدريد قد تقدم أولا عن طريق الأوروجوياني فيدي فالفيردي في الدقيقة الخاسمة من انطلاق المباراة.

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