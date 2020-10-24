فاتي يحطم رقم راؤول ويصبح ثاني أصغر من يسجل في الكلاسيكو

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - كوتينيو - جوردي ألبا - برشلونة - ريال مدريد

أصبح أنسو فاتي مهاجم برشلونة ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل في الكلاسيكو الإسباني.

فاتي سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة بعد تلقيه عرضية من جوردي ألبا في شباك ريال مدريد.

وكسر فاتي بعمر 17 عاما و359 يوما الرقم المسجل باسم راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد الذي سجل عام 1995 بعمر 18 عاما و95 يوما.

أخبار متعلقة
تشكيل الكلاسيكو - بيدري وديست أساسيان في برشلونة.. وفينيسيوس وأسينسيو يقودان ريال مدريد

ليصبح هو ثاني أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بعد ألفونسو نافارو الذي سجل بعمر (17 عاما و356 يوما).

كما يحمل هدف الإسباني الشاب الرقم 400 في تاريخ الكلاسيكو لصالح البلاوجرانا.

وكان ريال مدريد قد تقدم أولا عن طريق الأوروجوياني فيدي فالفيردي في الدقيقة الخاسمة من انطلاق المباراة.

الدوري الإسباني الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد أنسو فاتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفيسكي هاتريك.. بايرن يكتسح فرانكفورت بخماسية 22 دقيقة | أوروبا
كورتوا: الفوز بالكلاسيكو يساوي 3 نقاط.. ويجب أن نواصل العمل للرد على المشككين 30 دقيقة | أوروبا
زيدان لا يخسر في كامب نو يا كومان.. ريال مدريد يضرب برشلونة بالثلاثة 44 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) تشيلسي.. انطلاق المباراة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – ميندي يحرس مرمى تشيلسي.. وراشفورد يقود هجوم يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أجويرو خرج بسبب الإصابة.. ولا أقدر على توقع المستقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
فاتي يحطم رقم راؤول ويصبح ثاني أصغر من يسجل في الكلاسيكو 2 ساعة | أوروبا
المصري يستغني عن شيخ موكورو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك