فاتي يحطم رقم راؤول ويصبح أصغر من يسجل في الكلاسيكو

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - كوتينيو - جوردي ألبا - برشلونة - ريال مدريد

أصبح أنسو فاتي مهاجم برشلونة أصغر لاعب في التاريخ يسجل في الكلاسيكو الإسباني.

فاتي سجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة بعد تلقيه عرضية من جوردي ألبا.

وكسر فاتي بعمر 17 عاما و359 يوما الرقم المسجل باسم راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد الذي سجل عام 1995 بعمر 18 عاما و95 يوما.

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كما يحمل هدف الإسباني الشاب الرقم 400 في تاريخ الكلاسيكو لصالح البلاوجرانا.

وكان ريال مدريد قد تقدم أولا عن طريق الأوروجوياني فيدي فالفيردي في الدقيقة الخاسمة من انطلاق المباراة.

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