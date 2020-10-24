فاتي يحطم رقم راؤول ويصبح أصغر من يسجل في الكلاسيكو

معجزة برشلونة يواصل تحطيم الأرقام 🔵🔴✨

انسو فاتي (17 عامًا و 359 يومًا) هو ثاني أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو .. بعد ألفونسو نافارو ، الذي سجل بعمر (17 عامًا و 356 يومًا ) pic.twitter.com/uw3xnLcpkz