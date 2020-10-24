المصري يستغني عن شيخ موكورو

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 15:54

كتب : أيمن عيد

شيخ موكورو لاعب المصري أمام بني عبيد

استغنى المصري عن لاعبه شيخ موكورو بشكل نهائي مجانا بعد إنهاء كافة الأمور المالية الخاصة باللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

وحاول النادي تسويق اللاعب مؤخرا، لكن لم تصله أية عروض، فقرر المصري إنهاء تعاقده.

المصري ضم اللاعب الإيفواري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع هلال الأُبيض السوداني، لكن قال الأخير إن عقد اللاعب مستمر معه.

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موكورو تسبب في أزمة كبيرة للنادي المصري، إذ صدر قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان الفريق من قيد لاعبين جدد في فترتي قيد، قبل أن يتم إلغاء القرار مؤخرا.

المصري فشل في إبرام أي صفقة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، كما تعرض اللاعب للإيقاف 4 أشهر.

الإيفواري البالغ 29 عاما خاض مع المصري 19 مباراة سجل هدفا وصنع 2 فقط.

ويتبقى للمصري مباراة واحدة الموسم الجاري يخوضها أمام وادي دجلة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

شيخ موكورو المصري
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