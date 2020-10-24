استراحة الكلاسيكو - برشلونة (1) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 24 أكتوبر 2020 - 15:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.
ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لبرشلونة في المركز العاشر.
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نهاية الشوط الأول
ق42: تبديل اضطراري لريال مدريد.. ناتشو يخرج ويشارك بدلا منه لوكاس فاسكيز
ق33: المباراة أهدأ الآن بعد 25 دقيقة نارية
ق25: وعلى الجانب الآخر، هجمة مرتدة وبنزيمة يسدد في يد نيتو!
ق24: ماذا أهدرت يا ميسي! مراوغة مبهرة لراموس ويسدد لكن كورتوا يتصدى
ق23: نيتو يخطئ في الخروج وفاران يضرب ركنية كروس برأسية لكن بيكيه ينقذ الموقف ويشتت. الركنية الثانية لُعبت على رأس راموس ولكنها في يد نيتو.
ق19: تسديدة من ميسي يتصدى لها كورتوا، وميسي يسقط مصابا بعد تدخل من كاسيميرو. البرازيلي تلقى إنذارا بسبب تدخله.
ق15: تسديدة من كوتينيو بين يدي كورتوا
ق9: بعد دقيقتين فقط، ألبا يتلقى تمريرة ويخترق ويمرر عرضية لفاتي الذي يودعها مرمى ريال مدريد والتعااااادل لبرشلونة
ق7: فينيسيوس يهدر الثاني بعد تعاون ثنائي مع بنزيمة!
ق5: ما هذه الروعة يا بنزيمة!! اختراق وتمريرة رائعة وضعت فيدي فالفيردي أمام نيتو لينهيها الأوروجوياني بطريقة رائعة ويعلن تقدم الملكي!
انطلاق المباراة