استراحة الكلاسيكو - برشلونة (1) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - توني كروس - فالفيردي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لبرشلونة في المركز العاشر.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا

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نهاية الشوط الأول

ق42: تبديل اضطراري لريال مدريد.. ناتشو يخرج ويشارك بدلا منه لوكاس فاسكيز

ق33: المباراة أهدأ الآن بعد 25 دقيقة نارية

ق25: وعلى الجانب الآخر، هجمة مرتدة وبنزيمة يسدد في يد نيتو!

ق24: ماذا أهدرت يا ميسي! مراوغة مبهرة لراموس ويسدد لكن كورتوا يتصدى

ق23: نيتو يخطئ في الخروج وفاران يضرب ركنية كروس برأسية لكن بيكيه ينقذ الموقف ويشتت. الركنية الثانية لُعبت على رأس راموس ولكنها في يد نيتو.

ق19: تسديدة من ميسي يتصدى لها كورتوا، وميسي يسقط مصابا بعد تدخل من كاسيميرو. البرازيلي تلقى إنذارا بسبب تدخله.

ق15: تسديدة من كوتينيو بين يدي كورتوا

ق9: بعد دقيقتين فقط، ألبا يتلقى تمريرة ويخترق ويمرر عرضية لفاتي الذي يودعها مرمى ريال مدريد والتعااااادل لبرشلونة

ق7: فينيسيوس يهدر الثاني بعد تعاون ثنائي مع بنزيمة!

ق5: ما هذه الروعة يا بنزيمة!! اختراق وتمريرة رائعة وضعت فيدي فالفيردي أمام نيتو لينهيها الأوروجوياني بطريقة رائعة ويعلن تقدم الملكي!

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو في إسبانيا
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