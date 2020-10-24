استراحة الكلاسيكو - برشلونة (1) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لبرشلونة في المركز العاشر.

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نهاية الشوط الأول

ق42: تبديل اضطراري لريال مدريد.. ناتشو يخرج ويشارك بدلا منه لوكاس فاسكيز

ق33: المباراة أهدأ الآن بعد 25 دقيقة نارية

ق25: وعلى الجانب الآخر، هجمة مرتدة وبنزيمة يسدد في يد نيتو!

ق24: ماذا أهدرت يا ميسي! مراوغة مبهرة لراموس ويسدد لكن كورتوا يتصدى

ق23: نيتو يخطئ في الخروج وفاران يضرب ركنية كروس برأسية لكن بيكيه ينقذ الموقف ويشتت. الركنية الثانية لُعبت على رأس راموس ولكنها في يد نيتو.

ق19: تسديدة من ميسي يتصدى لها كورتوا، وميسي يسقط مصابا بعد تدخل من كاسيميرو. البرازيلي تلقى إنذارا بسبب تدخله.

ق15: تسديدة من كوتينيو بين يدي كورتوا

ق9: بعد دقيقتين فقط، ألبا يتلقى تمريرة ويخترق ويمرر عرضية لفاتي الذي يودعها مرمى ريال مدريد والتعااااادل لبرشلونة

ق7: فينيسيوس يهدر الثاني بعد تعاون ثنائي مع بنزيمة!

ق5: ما هذه الروعة يا بنزيمة!! اختراق وتمريرة رائعة وضعت فيدي فالفيردي أمام نيتو لينهيها الأوروجوياني بطريقة رائعة ويعلن تقدم الملكي!

انطلاق المباراة