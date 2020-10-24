طاقم تحكيم رواندي لمواجهة مصر وتوجو.. وسنغالي لمباراة لومي

يقود الرواندي لويس هاكيزيمانا مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، فيما يخوض السنغالي عيسى سي المباراة الثانية التي ستقام في العاصمة التوجولية.

المباراة الأولى، التي ستقام في تمام التاسعة من مساء يوم 14 نوفمبر على استاد القاهرة، سيقودها طاقم تحكيم رواندي بالكامل بقيادة هاكيزيمانا، ويساعده دودوني موتوميانا وأمبرويز هاكيزيمانا، وجون كلود إيشيموي حكما رابعا.

وسبق للرواندي قيادة مباراة واحدة لمنتخب مصر، كانت الانتصار 4-1 على إسواتيني في تصفيات أمم إفريقيا 2019.

أمام مباراة الجولة الرابعة، فستقام في تمام السادسة من مساء 17 نوفمبر في استاد كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية، فيقودها الحكم السنغالي عيسى سي، ويساعده مواطناه أمادو نجوم ونوحا بانجورا، فيما سيكون ألدايير ضيوف حكما رابعا.

ولم يسبق لسي تحكيم أي مباراة لفريق مصري من قبل.

منتخب مصر بدأ التصفيات بتعادلين مع كينيا في مصر بهدف لكل فريق، ثم مع جُزر القُمر بدون أهداف خارج الأرض.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون برصيد نقطتين، وخلف جُزر القُمر صاحبة الصدارة بأربع نقاط، وكينيا صاحبة النقطتين.