تشكيل الكلاسيكو - بيدري وديست أساسيان في برشلونة.. وفينيسيوس وأسينسيو يقودان ريال مدريد

ليونيل ميسي وأنسو فاتي وفيليبي كوتينيو وبيدري يقودون الكتيبة الكاتالونية، بينما يبدأ ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور في تشكيل حامل اللقب.

الكلاسيكو ينطلق بعد قليل، برشلونة يتحدى ضيفه ريال مدريد في ملعب كامب نو، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: نيتو

الدفاع: ألبا - لونجلي - بيكيه - ديست

وسط الملعب: فاتي - دي يونج - كوتينيو - بوسكيتس - بيدري

الهجوم: ميسي

𝓔𝓵 𝓒𝓵𝓪𝓼𝓲𝓬𝓸 𝓛𝓲𝓷𝓮𝓾𝓹 pic.twitter.com/8tRIJ4i5cs — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2020

ويفتقد المدرب رونالد كومان لحارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن، وفضل الاعتماد على سيرجينو ديست في مركز الظهير الأيمن وبيدري بدلا من أنتوان جريزمان.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي - راموس - فاران - ناتشو

وسط الملعب: فينيسيوس - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - أسينسيو

الهجوم: بنزيمة

ويلعب ناتشو فرنانديز في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة داني كارباخال وألفارو أودريوزولا، بينما فضل المدرب زين الدين زيدان الدفع بفيديريكو فالفيردي في وسط الملعب بدلا من لوكا مودريتش.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء وتنقلها قناة beIN 1.