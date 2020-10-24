توتو سبورت: تشيلسي يسعى لضم ديبالا بعد توقف مفاوضات تجديد تعاقده

توقفت المفاوضات بين يوفنتوس وباولو ديبالا لتجديد التعاقد، وبدأ تشيلسي يظهر في الأفق لضم الأرجنتيني.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية والمقربة للسيدة العجوز، كشفت أن المفاوضات الحالية بين النادي واللاعب لتجديد التعاقد الذي ينتهي في صيف 2022 توقفت عمليا.

يأتي ذلك في التوقيت ذاته الذي لا يجد ديبالا فرصة المشاركة الأساسية تحت قيادة أندريا بيرلو.

وكان ديبالا قد ترك مقاعد البدلاء في مباراة كروتوني في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي بعد انتهاء عدد التغييرات في المباراة التي انتهت 1-1.

الصحيفة الإيطالية زعمت أن تشيلسي الأوفر حظا لضم الأرجنتيني بمقابل يتراوح بين 80 و100 مليون يورو، إذ يتقاضى 10 مليون يورو سنويا.

ديبالا كان قريبا من الرحيل عن يوفنتوس في صيف الموسم الماضي، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنام.

الأرجنتيني البالغ 26 عاما شارك لأول مرة الموسم الحالي أمام دينامو كييف الأوكراني كبديل في الدقائق الـ 34 الأخيرة.

ديبالا انضم للبيانكونيري منذ صيف 2015 مقابل 40 مليون يورو.

وشارك بقميص الأبيض والأسود في 229 مباراة سجل خلالها 95 هدفا وصنع 38 في جميع المسابقات حقق خلالها 10 ألقاب.