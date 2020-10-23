5 أرقام تحققت من انتصار الأهلي على الوداد.. أمر يحدث لأول مرة مع موسيماني

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - الوداد

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تجاوزه لعقبة منافسه الوداد ليكتب مدربه بيتسو موسيماني شيئا يحدث معه لأول مرة في مسيرته.

وفاز الأهلي على الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في استاد القاهرة اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدف لينتصر في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

ويستعرض FilGoal.com 5 أرقام تحققت عقب انتصار الأهلي وتأهله للنهائي.

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موسيماني أول مرة

للمرة الأولى ينجح موسيماني في الفوز على الوداد ذهابا وإيابا في مسيرته التدريبية.

فخلال تدريبه لماميلودي صندوانز لم ينجح المدرب الجنوب إفريقي في معرفة طريقا لذلك الأمر وحققه مع الأهلي بعد توليه مسؤولية تدريبه قبل أقل من شهر.

أكبر انتصار

الفوز بثلاثة أهداف لهدف هو أكبر انتصار لموسيماني على الوداد بعد الفوز مع الأهلي بهدفين دون رد في لقاء الذهاب كذلك.

أكبر نتيجة حققها موسيماني ضد الوداد كانت الفوز بهدفين لهدف.

وإجمالا التقى موسيماني بالوداد 12 مرة فاز في 5 لقاءات وخسر أربعة وتعادل مع الفريق المغربي في ثلاث مواجهات.

وسجلت فرق موسيماني ضد الوداد 13 هدفا واستقبلت 11.

رقم تاريخي للأهلي

سجل الأهلي خلال مشواره الحالي بالبطولة 34 هدفا خلال الموسم الجاري وهو رقم تاريخي لم يحققه أحد من قبل.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

التأهل إلى النهائي

تأهل الأهلي للنهائي للمرة الـ13 في تاريخه وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وتوج الأهلي باللقب ثماني مرات وهو رقم تاريخي كذلك.

لا يقهر في أرضه

فوز الأهلي على الوداد كتب الانتصار الـ17 له على التوالي في ملعبه وهو رقم لم يحققه أي فريق منذ إقرار نظام البطولة بالشكل الحالي منذ عام 1997.

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